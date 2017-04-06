Парубий предложит ПА НАТО принять резолюцию о нарушении прав человека в ОРДЛО

"Следующее заседание Парламентской Ассамблеи состоится в Грузии в Тбилиси в мае этого года. И я планирую, как и на предыдущей Парламентской Ассамблеи, прибыть на эту сессию Парламентской Ассамблеи и предложить, и сегодня я предложил, инициативу отдельной резолюции о нарушении прав человека на оккупированных территориях , а также призвать к продолжению и увеличение санкций", - заявил А.Парубий.

Напомним, Парубий призвал ПА НАТО принять резолюцию по российской агрессии против Украины и Грузии.