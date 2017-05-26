А.Парубій запропонував виділити день на обрання Омбудсмена
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. Верховна Рада 6 червня проведе голосування щодо нового Уповноваженого ВР з прав людини, швидше за все, процедура буде тривалою, тож цьому варто приурочити цілий день. Про це під час пленарного засідання заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
Він нагадав, що 6 червня - останній день, коли парламент має розглянути питання про призначення омбудсмена.
“І тому цей день буде значною мірою приурочений цій події, оскільки вона передбачатиме певну етапність: повний розгляд, потім голосування і, згідно з діючим законодавством, буде відбуватися голосування бюлетенями таємне”, — сказав А.Парубій.
Як нагадав очільник парламенту, якщо в першому турі ніхто з претендентів не набере необхідної кількості голосів, то відбуватиметься голосування серед двох претендентів.
“Ця процедура, очевидно, займе багато часу. Тому я думаю, буде правильно, якщо ми відведемо на це день. У проміжку, коли лічильна комісія буде робити підрахунок бюлетенів, ми будемо пропонувати до порядку денного певні закони. Але в цілому цей день буде приурочений, власне, процедурі призначення Уповноваженого Верховної Ради з прав людини”, — сказав А.Парубій.
Нагадаємо, комітет ВР з прав людини допустив до голосування за призначення на посаду Уповноваженого ВР нардепів Сергія Алєксєєва та Людмилу Денісову та юриста Петра Мамалигу.