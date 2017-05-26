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А.Парубий предложил выделить день на избрание Омбудсмена

Киев • УНН

 • 10455 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. Верховная Рада 6 июня проведет голосование в отношении нового Уполномоченного по правам человека, скорее всего, процедура будет длительной, поэтому этому следует посвятить целый день. Об этом во время пленарного заседания заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

А.Парубий предложил выделить день на избрание Омбудсмена

Он напомнил, что 6 июня - последний день, когда парламент должен рассмотреть вопрос о назначении Омбудсмена.

"И поэтому этот день будет в значительной степени приурочен этому событию, поскольку оно будет предусматривать определенную этапность: полное рассмотрение, потом голосование и, согласно действующему законодательству, будет происходить голосование бюллетенями тайное", - сказал А.Парубий.

Как напомнил глава парламента, если в первом туре никто из претендентов не наберет необходимого количества голосов, то будет проходить голосование среди двух претендентов.

"Эта процедура, очевидно, займет много времени. Поэтому я думаю, будет правильно, если мы отведем на это день. В промежутке, когда счетная комиссия будет производить подсчет бюллетеней, мы будем предлагать в повестку дня определенные законы. Но в целом этот день будет приурочен собственно процедуре назначения Уполномоченного Верховной Рады по правам человека", - сказал А.Парубий.

Напомним, комитет ВР по правам человека допустил к голосованию за назначение на должность Уполномоченного ВР нардепов Сергея Алексеева и Людмилу Денисову и юриста Петра Мамалыгу.

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