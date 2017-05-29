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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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А.Парубій запропонував провести саміт ПА НАТО в Києві

Київ • УНН

 • 8531 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій запропонував провести саміт Парламентської Асамблеї НАТО найближчим часом в Києві. Про це він заявив під час виступу на Парламентській Асамблеї НАТО у Тбілісі, передає УНН.

А.Парубій запропонував провести саміт ПА НАТО в Києві

“Я як голова Верховної Ради України звернувся до Президента Парламентської Асамблеї НАТО з пропозицією провести саміт Парламентської Асамблеї НАТО найближчим часом в Україні. Я дуже розраховую на те, що Парламентська Асамблея зможе прийняти рішення, щоб як сьогодні в Тбілісі, так само була проведена ПА НАТО і в Києві”, — заявив А.Парубій.

Нагадаємо, А.Парубій на засіданні Парламентської Асамблеї НАТО у Тбілісі заявив, що на сьогодні лише НАТО зможе зупинити агресію Росії проти всього світу, зокрема і України.

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