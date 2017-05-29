А.Парубий предложил провести саммит ПА НАТО в Киеве

"Я как председатель Верховной Рады Украины обратился к Президенту Парламентской Ассамблеи НАТО с предложением провести саммит Парламентской Ассамблеи НАТО в ближайшее время в Украине. Я очень рассчитываю на то, что Парламентская Ассамблея сможет принять решение, чтобы как сегодня в Тбилиси, так же была проведена ПА НАТО и в Киеве", - заявил А.Парубий.

Напомним, А.Парубий на заседании Парламентской Ассамблеи НАТО в Тбилиси заявил, что на сегодня только НАТО сможет остановить агрессию России против всего мира, в том числе и Украины.