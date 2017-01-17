А.Парубій закрив вечірнє засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій закрив вечірнє засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
Народні депутати продовжать роботу завтра, 18 січня, о 10.00.
Нагадаємо, 17 січня Верховна Рада спростила можливість будівництва більшості об’єктів. Парламентарі 238 голосами схвалили у другому читанні та в цілому відповідні зміни до законодавства.
Крім того, Рада затвердила календарний план шостої сесії. За відповідний проект постанови проголосували 233 народних депутати.
Також нардепи відхилили кошторис ВР на 2017 рік і таким чином залишили чинним розмір зарплат депутатів та спікера.