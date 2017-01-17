А.Парубий закрыл вечернее заседание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл вечернее заседание парламента, передает корреспондент УНН.
Народные депутаты продолжат работу завтра, 18 января, в 10:00.
Напомним, 17 января Верховная Рада упростила возможность строительства большинства объектов. Парламентарии 238 голосами приняли во втором чтении и в целом соответствующие изменения в законодательство.
Кроме того, Рада утвердила календарный план шестой сессии. За соответствующий проект постановления проголосовали 233 народных депутата.
Также нардепы отклонили смету ВР на 2017 год и таким образом оставили действующим размер зарплат депутатов и спикера.