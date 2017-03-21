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А.Парубій закрив ранкове пленарне засідання Верховної Ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.

Зазначається, що парламентарі продовжать працювати у пленарному режимі о 16.00.

Нагадаємо, Верховна Рада має намір встановити мораторій на стягнення заборгованості “Чорноморнафтогазу” до 1 січня 2019 року. Парламентарі 236 голосами підтримали сьогодні, 21 березня відповідний законопроект у першому читанні.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада сьогодні, 21 березня також встановила тарифи на теплову енергію, вироблену з альтернативних джерел на рівні 90% чинного тарифу на тепло з природного газу. Відповідний законопроект підтримали 238 народних депутатів.

Також, сьогодні, 21 березня Верховна Рада знову не змогла обрати аудитора Національного антикорупційного бюро України. За кандидатуру Найджела Брауна проголосували лише 200 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

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