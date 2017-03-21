А.Парубий закрыл утреннее пленарное заседание Верховной Рады

Отмечается, что парламентарии продолжат работать в пленарном режиме в 16:00.

Напомним, Верховная Рада намерена установить мораторий на взыскание задолженности "Черноморнефтегаза" до 1 января 2019 года. Парламентарии 236 голосами поддержали сегодня, 21 марта соответствующий законопроект в первом чтении.

Как сообщал УНН, Верховная Рада сегодня, 21 марта также установила тарифы на тепловую энергию, производимую из альтернативных источников на уровне 90% действующего тарифа на тепло из природного газа. Соответствующий законопроект поддержали 238 народных депутатов.

Также, сегодня, 21 марта Верховная Рада снова не смогла выбрать аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины. За кандидатуру Найджела Брауна проголосовали лишь 200 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.