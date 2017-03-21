А.Парубий закрыл утреннее пленарное заседание Верховной Рады

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Эксклюзив
Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 31356 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102152 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 117591 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 176476 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129147 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124341 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 116942 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106453 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107498 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103902 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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А.Парубий закрыл утреннее пленарное заседание Верховной Рады

А.Парубий закрыл утреннее пленарное заседание Верховной Рады

Киев  •  УНН

 • 8608 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.

Отмечается, что парламентарии продолжат работать в пленарном режиме в 16:00.

Напомним, Верховная Рада намерена установить мораторий на взыскание задолженности "Черноморнефтегаза" до 1 января 2019 года. Парламентарии 236 голосами поддержали сегодня, 21 марта соответствующий законопроект в первом чтении.

Как сообщал УНН, Верховная Рада сегодня, 21 марта также установила тарифы на тепловую энергию, производимую из альтернативных источников на уровне 90% действующего тарифа на тепло из природного газа. Соответствующий законопроект поддержали 238 народных депутатов.

Также, сегодня, 21 марта Верховная Рада снова не смогла выбрать аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины. За кандидатуру Найджела Брауна проголосовали лишь 200 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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