А.Парубій закрив ранкове пленарне засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
Очільник парламенту нагадав, що о 12.30 розпочне тся урочисте засідання присвячене 100 річчю українського парламентаризму.
Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань запобігання та протидії корупції сьогодні о 14:15 проведе чергове засідання на прохання низки народних депутатів–членів комітету, де планується обговорення питання про призначення аудитора Національного антикорупційного бюро.