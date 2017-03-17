А.Парубий закрыл утреннее пленарное заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.
Глава парламента напомнил, что в 12:30 начнется торжественное заседание посвященное 100-летию украинского парламентаризма.
Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции сегодня в 14:15 проведет очередное заседание по просьбе ряда народных депутатов-членов комитета, где планируется обсуждение вопроса о назначении аудитора Национального антикоррупционного бюро.