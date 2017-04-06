А.Парубій закликав ПА НАТО ухвалити резолюцію щодо російської агресії проти України і Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Для України важливо, щоб Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію щодо військової агресії Росії проти України і Грузії, а також окупації Криму. Про це на сьогоднішній зустрічі з президентом Парламентської Асамблеї НАТО Паоло Аллі заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Для України буде дуже важливо, щоб на Парламентській асамблеї НАТО, найближчій, яка відбудеться, була прийнята окрема резолюція щодо російської агресії по відношенню до України та Грузії та окупації Автономної Республіки Крим”, — зазначив голова ВР.
За словами А.Парубія, цю ініціативу можна було б винести на розгляд весняної сесії ПА НАТО в Тбілісі.
“Це дуже символічно, адже Грузія теж потерпіла від російської агресії”, — сказав він.
Нагадаємо, у червні планують зібрати комісію Україна-НАТО на рівні міністрів оборони.