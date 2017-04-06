А.Парубий призвал ПА НАТО принять резолюцию по российской агрессии против Украины и Грузии

“Для Украины будет очень важно, чтобы на Парламентской ассамблее НАТО, ближайшей которая состоится, была принята отдельная резолюция по российской агрессии по отношению к Украине и Грузии и оккупации Автономной Республики Крым”, — отметил председатель ВР.

По словам А.Парубия, эту инициативу можно было бы вынести на рассмотрение весенней сессии ПА НАТО в Тбилиси.

“Это очень символично, ведь Грузия тоже пострадала от российской агрессии”, — сказал он.

Напомним, в июне планируют собрать комиссию Украина-НАТО на уровне министров обороны.