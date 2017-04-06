А.Парубий призвал ПА НАТО принять резолюцию по российской агрессии против Украины и Грузии

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40176 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102268 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156401 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116428 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116445 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112511 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104228 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107061 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103557 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153568 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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А.Парубий призвал ПА НАТО принять резолюцию по российской агрессии против Украины и Грузии

А.Парубий призвал ПА НАТО принять резолюцию по российской агрессии против Украины и Грузии

Киев  •  УНН

 • 11401 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Для Украины важно, чтобы Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию по военной агрессии России против Украины и Грузии, а также оккупации Крыма. Об этом на сегодняшней встрече с президентом Парламентской Ассамблеи НАТО Паоло Алле заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.

“Для Украины будет очень важно, чтобы на Парламентской ассамблее НАТО, ближайшей которая состоится, была принята отдельная резолюция по российской агрессии по отношению к Украине и Грузии и оккупации Автономной Республики Крым”, — отметил председатель ВР.

По словам А.Парубия, эту инициативу можно было бы вынести на рассмотрение весенней сессии ПА НАТО в Тбилиси.

“Это очень символично, ведь Грузия тоже пострадала от российской агрессии”, — сказал он.

Напомним, в июне планируют собрать комиссию Украина-НАТО на уровне министров обороны.

Украинские Национальные Новости

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