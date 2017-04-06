А.Парубий призвал ПА НАТО принять резолюцию по российской агрессии против Украины и Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Для Украины важно, чтобы Парламентская ассамблея НАТО приняла резолюцию по военной агрессии России против Украины и Грузии, а также оккупации Крыма. Об этом на сегодняшней встрече с президентом Парламентской Ассамблеи НАТО Паоло Алле заявил председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, передает корреспондент УНН.
“Для Украины будет очень важно, чтобы на Парламентской ассамблее НАТО, ближайшей которая состоится, была принята отдельная резолюция по российской агрессии по отношению к Украине и Грузии и оккупации Автономной Республики Крым”, — отметил председатель ВР.
По словам А.Парубия, эту инициативу можно было бы вынести на рассмотрение весенней сессии ПА НАТО в Тбилиси.
“Это очень символично, ведь Грузия тоже пострадала от российской агрессии”, — сказал он.
Напомним, в июне планируют собрать комиссию Украина-НАТО на уровне министров обороны.