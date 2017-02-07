А.Парубій закликав депутатів, які не ходять в Раду, скласти мандат
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закликав депутатів, які систематично не ходять на пленарні засідання парламенту, скласти мандат. Про це він заявив під час відкриття сесії ВР, передає кореспондент УНН.
Він вважає неприпустимим в умовах війни в країні прогулювання роботи депутатами.
“Не хочете ходити на роботу — складайте мандат”, — зазначив спікер, додавши, що є багато бажаючи працювати в парламенті.
Нагадаємо, 7 лютого голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання і шосту сесію українського парламенту восьмого скликання.
У сесійній залі зареєструвалися 365 народних депутатів.