А.Парубий призвал депутатов, которые не ходят в Раду, сложить мандат

Он считает недопустимым в условиях войны в стране прогуливание работы депутатами.

"Не хотите ходить на работу - сложите мандат", - отметил спикер, добавив, что есть много желающих работать в парламенте.

Напомним, 7 февраля спикер Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание и шестую сессию украинского парламента восьмого созыва.

В сессионном зале зарегистрировались 365 народных депутатов.