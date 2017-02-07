А.Парубий призвал депутатов, которые не ходят в Раду, сложить мандат
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий призвал депутатов, которые систематически не ходят на пленарные заседания парламента, сложить мандат. Об этом он заявил во время открытия сессии ВР, передает корреспондент УНН.
Он считает недопустимым в условиях войны в стране прогуливание работы депутатами.
"Не хотите ходить на работу - сложите мандат", - отметил спикер, добавив, что есть много желающих работать в парламенте.
Напомним, 7 февраля спикер Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание и шестую сессию украинского парламента восьмого созыва.
В сессионном зале зарегистрировались 365 народных депутатов.