А.Парубій: Європа бачить українців своїми співгромадянами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Отримання Україною "безвізу" свідчить про те, що Європа вважає українців своїми співгромадянами, а саму державу - майбутнім членом ЄС. Про це журналістам заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
"Це надзвичайно важлива подія (отримання "безвізу" - ред.) не тільки тому, що мільйони українців не будуть принижуватись, чекаючи отримання віз, але це дуже важлива символічна дія, яка демонструє, що Європа бачить Україну не тільки як свого партнера, а як свого майбутнього члена і бачить українців як своїх співгромадян",- сказав А.Парубій.
Також він зазначив, що парламент продемонстрував здатність виконувати взяті на себе зобов'язання.
"Деякі норми дуже непопулярні, деякі норми дуже дискусійні, але по всіх вимогах був пройдений повний шлях. Я впевнений, це стало тою гарантією незворотності процесу, прийняття цього рішення", - зазначив він.
Нагадаємо, за словами А.Парубія, Верховна Рада ухвалила 144 закони, щоб отримати безвізовий режим.
Як повідомляв УНН, 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.