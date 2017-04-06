А.Парубій: Європа бачить українців своїми співгромадянами

"Це надзвичайно важлива подія (отримання "безвізу" - ред.) не тільки тому, що мільйони українців не будуть принижуватись, чекаючи отримання віз, але це дуже важлива символічна дія, яка демонструє, що Європа бачить Україну не тільки як свого партнера, а як свого майбутнього члена і бачить українців як своїх співгромадян",- сказав А.Парубій.

Також він зазначив, що парламент продемонстрував здатність виконувати взяті на себе зобов'язання.

"Деякі норми дуже непопулярні, деякі норми дуже дискусійні, але по всіх вимогах був пройдений повний шлях. Я впевнений, це стало тою гарантією незворотності процесу, прийняття цього рішення", - зазначив він.

Нагадаємо, за словами А.Парубія, Верховна Рада ухвалила 144 закони, щоб отримати безвізовий режим.

Як повідомляв УНН, 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.