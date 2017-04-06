А.Парубий: Европа видит украинцев своими согражданами

"Это очень важное событие (получение" безвиза"- ред.) не только потому, что миллионы украинцев не будут унижаться, ожидая получения виз, но это очень важное символическое действие, которое демонстрирует, что Европа видит Украину не только как своего партнера, а как своего будущего члена и видит украинцев как своих сограждан", - сказал Парубий.

Также он отметил, что парламент продемонстрировал способность выполнять взятые на себя обязательства.

"Некоторые нормы очень непопулярные, некоторые нормы очень дискуссионные, но по всем требованиям был пройден полный путь. Я уверен, это стало той гарантией необратимости процесса, принятие этого решения", - отметил он.

Напомним, по словам Парубия, Верховная Рада приняла 144 закона, чтобы получить безвизовый режим .

Как сообщал УНН, 6 апреля Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС .