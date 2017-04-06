А.Парубій: ВРУ ухвалила 144 закони, щоб отримати "безвіз"

“Безвіз — є! "За" - 521 депутат Європарламенту! Я щиро вітаю усіх наших співвітчизників! Це важливе рішення, адже щоби отримати безвізовий режим Україна виконала 144 вимоги, а це ухвалення 144 закони, які змінили Україну, які наблизили її до європейських стандартів життя. До життя в родині вільних народів, вільного та гідного життя. Дякую нашим європейським колегам за підтримку і віру в Україну!”, — написав А.Парубій.

Як повідомляв УНН, 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.