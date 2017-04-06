А.Парубий: ВРУ приняла 144 закона, чтобы получить "безвиз"

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 40164 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102265 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156385 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116426 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116444 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112510 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104227 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107061 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103557 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153566 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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А.Парубий: ВРУ приняла 144 закона, чтобы получить "безвиз"

А.Парубий: ВРУ приняла 144 закона, чтобы получить "безвиз"

Киев  •  УНН

 • 12706 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Верховная Рада приняла 144 закона, чтобы получить безвизовый режим. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Верховной Рады Андрей Парубий, передает УНН.

"Безвизовые - есть! "За" - 521 депутат Европарламента! Я искренне поздравляю всех наших соотечественников! Это важное решение, ведь чтобы получить безвизовый режим Украина выполнила 144 требования, а это принятие 144 закона, которые изменили Украины, которые приблизили ее к европейским стандартам жизни. К жизни в семье свободных народов, свободного и достойной жизни. Спасибо нашим европейским коллегам за поддержку и веру в Украину", - написал Парубий.

Как сообщал УНН, 6 апреля Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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