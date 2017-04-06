А.Парубий: ВРУ приняла 144 закона, чтобы получить "безвиз"

"Безвизовые - есть! "За" - 521 депутат Европарламента! Я искренне поздравляю всех наших соотечественников! Это важное решение, ведь чтобы получить безвизовый режим Украина выполнила 144 требования, а это принятие 144 закона, которые изменили Украины, которые приблизили ее к европейским стандартам жизни. К жизни в семье свободных народов, свободного и достойной жизни. Спасибо нашим европейским коллегам за поддержку и веру в Украину", - написал Парубий.

Как сообщал УНН, 6 апреля Европейский парламент 521 голосом поддержал предоставление Украинской права на безвизовые поездки в страны ЕС .