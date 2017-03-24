А.Парубій відкрив засідання парламенту

У сесійній залі зареєструвався 321 народний депутат. У залі присутні урядовці.

Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду.

Після оголошення депутатських запитів парламентарі планують розглянути проект закону про внесення змін до статті 90 Бюджетного кодексу України (щодо фінансування сфери фізичної культури і спорту).

Завершиться пленарна п’ятниця традиційно виступами депутатів у різному.