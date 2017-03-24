А.Парубий открыл заседание парламента

В сессионном зале зарегистрировался 321 народный депутат. В зале присутствуют члены правительства.

Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству.

После объявления депутатских запросов парламентарии планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в статью 90 Бюджетного кодекса Украины (относительно финансирования сферы физической культуры и спорта).

Завершится пленарная пятница традиционно выступлениями депутатов.