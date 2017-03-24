А.Парубий открыл заседание парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.
В сессионном зале зарегистрировался 321 народный депутат. В зале присутствуют члены правительства.
Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству.
После объявления депутатских запросов парламентарии планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в статью 90 Бюджетного кодекса Украины (относительно финансирования сферы физической культуры и спорта).
Завершится пленарная пятница традиционно выступлениями депутатов.