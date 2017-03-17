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А.Парубій відкрив урочисте засідання парламенту

А.Парубій відкрив урочисте засідання парламенту

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив урочисте засідання парламенту з нагоди сторіччя українського парламентаризму, передає кореспондент УНН.

На засіданні присутні Прем'єр-міністр України та члени уряди, акредитовані представники дипломатичних представництв іноземних держав, представники духовенства, а також очільники судів, народні депутати і представники громадськості.

Після відкриття засідання пролунав гімн України.

Наприкінці очікується прихід до Ради Президента Петра Порошенка.

Нагадаємо, А.Парубій закрив ранкове пленарне засідання.

Українські Національні Новини

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