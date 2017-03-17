А.Парубій відкрив урочисте засідання парламенту
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив урочисте засідання парламенту з нагоди сторіччя українського парламентаризму, передає кореспондент УНН.
На засіданні присутні Прем'єр-міністр України та члени уряди, акредитовані представники дипломатичних представництв іноземних держав, представники духовенства, а також очільники судів, народні депутати і представники громадськості.
Після відкриття засідання пролунав гімн України.
Наприкінці очікується прихід до Ради Президента Петра Порошенка.
Нагадаємо, А.Парубій закрив ранкове пленарне засідання.