А.Парубий открыл торжественное заседание парламента
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл торжественное заседание парламента по случаю столетия украинского парламентаризма, передает корреспондент УНН.
На заседании присутствуют Премьер-министр Украины и члены правительства, аккредитованные представители дипломатических представительств иностранных государств, представители духовенства, а также руководители судов, народные депутаты и представители общественности.
После открытия заседания прозвучал гимн Украины.
Также в Раде ожидают визита Президента Петра Порошенко.
Напомним, А.Парубий закрыл утреннее пленарное заседание.