А.Парубій відкрив ранкове пленарне засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалися 354 народних депутати.
Верховна Рада у четвер планує розглянути низку законопроектів, які стосуються питання захисту прав внутрішньо переміщених осіб та визначитися щодо блоку питань промислової політики.
Також серед іншого парламентарі планують повторно розглянути законопроекти про енергоефективність будівель та житлово-комунальні послуги.
Крім цього, депутати мають намір внести зміни до переліку об’єктів, які не підлягають приватизації та розглянути пропозиції Президента до закону щодо блокування сайтів з піратським контентом.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада закликала США надати Україні статус основного союзника поза НАТО.