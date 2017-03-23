А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание ВР

В сессионном зале зарегистрировались 354 народных депутата.

Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть ряд законопроектов, которые касаются вопроса защиты прав внутренне перемещенных лиц и определиться относительно блока вопросов промышленной политики.

Также среди прочего парламентарии планируют повторно рассмотреть законопроекты об энергоэффективности зданий и жилищно-коммунальным услугам.

Кроме этого, депутаты намерены внести изменения в перечень объектов, не подлежащих приватизации и рассмотреть предложения Президента к закону о блокировании сайтов с пиратским контентом.

Как сообщал УНН, Верховная Рада призвала США предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО .