А.Парубій відкрив ранкове пленарне засідання ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання парламенту, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалися 344 народних депутати.
Верховна Рада у четвер планує розглянути низку законопроектів про Конституційний суд та деякі ініціативи, які стосуються питань освіти.
Також серед іншого парламентарі планують розглянути пропозиції Президента до законопроекту щодо оцінки впливу на довкілля, законопроект про антидопінговий контроль та окремі питання місцевого самоврядування.
Крім цього, депутати, зокрема мають намір схвалити рішення Президента про допуск підрозділів іноземних держав до участі у навчаннях, призначити позачергові вибори в окремих населених пунктах та визначитися щодо реструктуризації “Південмашу”.