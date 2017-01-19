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А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание ВР

А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание ВР

Киев • УНН

 • 5217 просмотра

КИЕВ. 19 января. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание парламента, передает корреспондент УНН.

В сессионном зале зарегистрировались 344 народных депутата.

Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть ряд законопроектов о Конституционном суде и некоторые инициативы, которые касаются вопросов образования.

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть предложения Президента к законопроекту относительно оценки влияния на окружающую среду, законопроект о антидопинговом контроле и отдельные вопросы местного самоуправления.

Кроме этого, депутаты, в частности, намерены одобрить решение Президента о допуске подразделений иностранных государств к участию в учениях, назначить внеочередные выборы в отдельных населенных пунктах и определиться относительно реструктуризации "Южмаша".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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