А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание парламента, передает корреспондент УНН.
В сессионном зале зарегистрировались 344 народных депутата.
Верховная Рада в четверг планирует рассмотреть ряд законопроектов о Конституционном суде и некоторые инициативы, которые касаются вопросов образования.
Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть предложения Президента к законопроекту относительно оценки влияния на окружающую среду, законопроект о антидопинговом контроле и отдельные вопросы местного самоуправления.
Кроме этого, депутаты, в частности, намерены одобрить решение Президента о допуске подразделений иностранных государств к участию в учениях, назначить внеочередные выборы в отдельных населенных пунктах и определиться относительно реструктуризации "Южмаша".