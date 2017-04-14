А.Парубій відкрив ранкове пленарне засідання Верховної Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалися 339 народних депутатів.
Сьогодні Верховна Рада проведе традиційну годину запитань до уряду.
Також серед іншого парламентарі планують розглянути законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо обов'язковості харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів) та визначитися стосовно змін до окремих законів України щодо запобігання корупції.
Завершиться пленарний тиждень традиційно виступами депутатів.