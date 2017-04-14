А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание Верховной Рады
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.
В сессионном зале зарегистрировались 339 народных депутатов.
Сегодня Верховная Рада проведет традиционный час вопросов к правительству.
Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно обязательности питания учащихся общеобразовательных учебных заведений) и определиться относительно изменений в отдельные законы Украины относительно предотвращения коррупции.
Завершится пленарная неделя традиционно выступлениями депутатов.