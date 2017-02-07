А.Парубій відкрив ранкове пленарне засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання і шосту сесію українського парламенту восьмого скликання, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалися 365 народних депутатів.
Після відкриття шостої сесії ВР у залі пролунав Гімн України.
Нагадаємо, Верховна Рада у вівторок планує розглянути законопроект щодо видобутку бурштину, який, як вважають, сприятиме легалізації його видобутку.
Також серед іншого парламентарі планують затвердити порядок денний поточної сесії та розглянути низку екологічних законопроектів.
Крім того, депутати зокрема планують розглянути низку законопроектів щодо електронних комунікацій та визначитися щодо питання антидопінгового контролю.