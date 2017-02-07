А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание

В сессионном зале зарегистрировались 365 народных депутатов.

После открытия шестой сессии ВР в зале прозвучал Гимн Украины.

Напомним, Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть законопроект по добыче янтаря, который, как полагают, будет способствовать легализации его добычи.

Также среди прочего парламентарии планируют утвердить повестку дня текущей сессии и рассмотреть ряд экологических законопроектов.

Кроме того, депутаты в частности планируют рассмотреть ряд законопроектов относительно электронных коммуникаций и определиться по вопросу антидопингового контроля.