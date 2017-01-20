А.Парубій відкрив ранкове пленарне засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалися 330 народних депутатів.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада на пленарному засіданні у п’ятницю проведе традиційну годину запитань до уряду.
Після години уряду та зчитування запитів парламентарі виступатимуть у різному. По цьому буде оголошено про закриття п’ятої сесії.
Варто зауважити, що у порядку денному не передбачено розгляд жодного законопроекту.