А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание

В сессионном зале зарегистрировались 330 народных депутатов.

Как сообщал УНН, Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству.

После часа правительства и зачитывания запросов парламентарии будут выступать по раным вопросам. После этого будет объявлено о закрытии пятой сессии.

Стоит заметить, что в повестке дня не предусмотрено рассмотрение ни одного законопроекта.