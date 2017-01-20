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А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание

А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание

Киев • УНН

 • 7903 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.

В сессионном зале зарегистрировались 330 народных депутатов.

Как сообщал УНН, Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству.

После часа правительства и зачитывания запросов парламентарии будут выступать по раным вопросам. После этого будет объявлено о закрытии пятой сессии.

Стоит заметить, что в повестке дня не предусмотрено рассмотрение ни одного законопроекта.

Украинские Национальные Новости

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