А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.
В сессионном зале зарегистрировались 330 народных депутатов.
Как сообщал УНН, Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу проведет традиционный час вопросов к правительству.
После часа правительства и зачитывания запросов парламентарии будут выступать по раным вопросам. После этого будет объявлено о закрытии пятой сессии.
Стоит заметить, что в повестке дня не предусмотрено рассмотрение ни одного законопроекта.