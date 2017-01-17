А.Парубій відкрив ранкове пленарне засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій відкрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвалися 362 народних депутати.
Нагадаємо, Верховна Рада у вівторок планує розглянути законопроект щодо впровадження електронного квитка у громадському транспорті та визначитися стосовно власного кошторису на поточний рік.
Також серед іншого парламентарі мають намір затвердити календарний план наступної сесії та включити до порядку денного президентський законопроект щодо допуску іноземних збройних сил для участі у навчаннях та законопроект про спецконфіскацію.
Крім цього, депутати планують визначитися щодо низки законопроектів, які стосуються екологічної політики.