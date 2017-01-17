А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Спикер Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.
В сессионном зале зарегистрировались 362 народных депутата.
Напомним, Верховная Рада во вторник планирует рассмотреть законопроект о введении электронного билета в общественном транспорте и определиться относительно собственной сметы на текущий год.
Также, среди прочего парламентарии намерены утвердить календарный план следующей сессии и включить в повестку дня президентский законопроект о допуске иностранных вооруженных сил для участия в учениях и законопроект о спецконфискации.
Кроме этого, депутаты планируют определиться по ряду законопроектов, касающихся экологической политики.