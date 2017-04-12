А.Парубій відкрив ранкове пленарне засідання
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубі відкрив ранкове пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
У сесійній залі зареєструвався 361 народний депутат.
Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує ратифікувати угоду між Україною та ЄБРР, яка стосується міського громадського транспорту.
Також серед іншого парламентарі планують розглянути низку законопроектів, які стосуються питань спорту та молодіжної політики, та законопроект щодо покращення захисту прав дитини.
Крім цього, депутати, зокрема, мають намір внести зміни до Сімейного кодексу щодо забезпечення дотримання житлових прав дитини.