А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание

В сессионном зале зарегистрировался 361 народный депутат.

Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует ратифицировать соглашение между Украиной и ЕБРР, которое касается городского общественного транспорта.

Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд законопроектов, касающихся вопросов спорта и молодежной политики, и законопроект по улучшению защиты прав ребенка.

Кроме этого, депутаты, в частности, намерены внести изменения в Семейный кодекс относительно обеспечения соблюдения жилищных прав ребенка.