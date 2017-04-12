А.Парубий открыл утреннее пленарное заседание
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл утреннее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.
В сессионном зале зарегистрировался 361 народный депутат.
Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует ратифицировать соглашение между Украиной и ЕБРР, которое касается городского общественного транспорта.
Также среди прочего парламентарии планируют рассмотреть ряд законопроектов, касающихся вопросов спорта и молодежной политики, и законопроект по улучшению защиты прав ребенка.
Кроме этого, депутаты, в частности, намерены внести изменения в Семейный кодекс относительно обеспечения соблюдения жилищных прав ребенка.