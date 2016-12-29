А.Парубій: цього року було відчутно атаки на український парламент

“Рік, що минає, був надзвичайно важким роком для нашої держави, як і останні роки. Але цей - багато в чому був переломним та ключовим для Верховної Ради України. Ми - парламент воюючої держави, і війна, яка ведеться проти нас, відбувається не тільки на фронті, де наші хлопці захищають мир і спокій нашої країни. Я переконаний, що ми повинні рівнятись на них і, працюючи, підтримати воїнів”, - зазначив А.Парубій.

Він наголосив, що “війна має на меті зсередини дестабілізувати ситуацію в нашій країні”.

Голова ВР зауважив, що є “сценарій дестабілізувати роботу українського парламенту, бо, на думку його авторів, криза в державі повинна починатися в Парламенті”. “І цього року ми відчували атаки на український парламент”, - додав А.Парубій.

Він наголосив, що “ми повинні продемонструвати, що Верховна Рада України працює і проводить глобальні реформи у багатьох важливих сферах життя”.

“Ми приречені проводити реформування усієї країни, і в цій ситуації важливо, щоб суспільство бачило працюючий парламент. Реформи здійснювались в багатьох сферах: у судовій, у сфері декомунізації, у сфері боротьби з корупцією, інфраструктури, дерегуляції, енергетики. І все це є інвестицією в те, аби ми і наші діти жили в кращій державі”, - зазначив А.Парубій.

Голова ВР нагадав, що “ми проходимо тяжкі часи”. “Українська держава мала різні складні сторінки історії. І нині ми також демонструємо здатність перемагати, в тому числі - на своїх робочих місцях своєю працею, як і наші воїни на передовій”, - підкреслив він.