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А.Парубий: в этом году были ощутимы атаки на украинский парламент

А.Парубий: в этом году были ощутимы атаки на украинский парламент

Киев • УНН

 • 8922 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что есть сценарий дестабилизировать работу украинского парламента и в этом году такие атаки были ощутимы. Об этом он заявил во время поздравления работников аппарата парламента с наступающими праздниками, передает УНН со ссылкой на пресс-службу аппарата ВР.

"Уходящий год был чрезвычайно тяжелым годом для нашего государства, как и последние годы. Но этот - во многом был переломным и ключевым для Верховной Рады Украины. Мы - парламент воюющего государства, и война, которая ведется против нас, происходит не только на фронте, где наши ребята защищают мир и спокойствие нашей страны. Я убежден, что мы должны равняться на них и, работая, поддержать воинов", - отметил А.Парубий.

Он подчеркнул, что "война имеет цель изнутри дестабилизировать ситуацию в нашей стране".

Председатель ВР отметил, что есть "сценарий дестабилизировать работу украинского парламента, потому что, по мнению его авторов, кризис в государстве должен начинаться в парламенте". "И в этом году мы чувствовали атаки на украинский парламент, - добавил А.Парубий.

Он отметил, что "мы должны продемонстрировать, что Верховная Рада Украины работает и проводит глобальные реформы во многих важных сферах жизни".

"Мы обречены проводить реформирование всей страны, и в этой ситуации важно, чтобы общество видело работающий парламент. Реформы осуществлялись во многих сферах: в судебной, в сфере декоммунизации, в сфере борьбы с коррупцией, инфраструктуры, дерегуляции, энергетики. И все это инвестиция в то, чтобы мы и наши дети жили в лучшей стране", - отметил А.Парубий.

Председатель ВР напомнил, что "мы проходим тяжелые времена". "Украинское государство имело разные сложные страницы истории. И сейчас мы также демонстрируем способность побеждать, в том числе - на своих рабочих местах своим трудом, как и наши воины на передовой", - подчеркнул он.

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