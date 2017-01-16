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А.Парубій сподівається, що парламент на цьому тижні ухвалить свій кошторис на поточний рік

А.Парубій сподівається, що парламент на цьому тижні ухвалить свій кошторис на поточний рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 січня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що парламент на цьому тижні ухвалить свій кошторис на поточний рік. Про це він заявив під час засідання Погоджувальної ради, передає кореспондент УНН.

“Сподіваюся, що ми вийдемо на рішення стосовно кошторису Верховної Ради”, — зазначив очільник парламенту.

Він додав, що у четвер парламент має намір розглянути серед іншого законопроект про Конституційний суд.

Також серед іншого на поточному тижні парламентарі мають намір визначитися стосовно впровадження електронного квитка у громадському транспорті, схвалити календарний план наступної сесії.

Як повідомляв УНН, Верховна Рада цього тижня розгляне питання Конституційного суду України, а також питання блоків транспорту, екології та децентралізації.

Українські Національні Новини

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