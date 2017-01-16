А.Парубий надеется, что парламент на этой неделе примет свою смету на текущий год
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Глава Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что парламент на этой неделе примет свою смету на текущий год. Об этом он заявил во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.
"Надеюсь, что мы выйдем на решение по смете Верховной Рады", - отметил глава парламента.
Он добавил, что в четверг парламент намерен рассмотреть, среди прочего законопроект о Конституционном суде.
Также, среди прочего на текущей неделе парламентарии намерены определиться по внедрению электронного билета в общественном транспорте, принять календарный план следующей сессии.
Как сообщал УНН, Верховная Рада на этой неделе рассмотрит вопрос Конституционного суда Украины, а также вопросы блоков транспорта, экологии и децентрализации.