А.Парубій розпустив депутатів до п'ятниці
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив вечірнє пленарне засідання, передає кореспондент УНН.
Депутати продовжать роботу у пленарному режимі у п'ятницю о 10.00.
Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за відставку голови Фонду державного майна України Ігоря Білоуса із посаді у зв'язку із поданою ним заявою залишити цю посаду за власним бажанням.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада планує обмежити можливість для відкриття кримінальних проваджень.