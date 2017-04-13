А.Парубий распустил депутатов до пятницы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий закрыл вечернее пленарное заседание, передает корреспондент УНН.
Депутаты продолжат работу в пленарном режиме в пятницу в 10.00.
Напомним, Верховная Рада Украины проголосовала за отставку председателя Фонда государственного имущества Украины Игоря Белоуса с должности в связи с поданным им заявлением оставить эту должность по собственному желанию.
Как сообщал УНН, Верховная Рада планирует ограничить возможность для открытия уголовных производств.