А.Парубій розповів про плани ВР на наступний пленарний тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Наступного тижня парламент займеться питанням обрання Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, податковою політикою і блоком банківської діяльності. Про це заявив голова ВР Андрій Парубій в ефірі "112 Україна", передає УНН.
"Це буде цілий ряд блоків (законопроектів, які ВР розгляне наступного тижня – ред.), які вже сплановані, наступного тижня це буде обрання Омбудсмена, блок податкової політики, блок банківської діяльності, а які будуть блоки два наступні тижні, будемо вирішувати спільно на погоджувальних радах", - зазначив А.Парубій.
Як повідомляв УНН, А.Парубій запропонував виділити день на обрання Омбудсмена.