А.Парубий рассказал о планах ВР на следующей пленарной неделе
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. На следующей неделе парламент займется вопросом избрания Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, налоговой политикой и блоком банковской деятельности. Об этом заявил председатель ВР Андрей Парубий в эфире "112 Украина", передает УНН.
"Это будет целый ряд блоков (законопроектов, которые ВР рассмотрит на следующей неделе - ред.), которые уже спланированы, на следующей неделе это будет избрание омбудсмена, блок налоговой политики, блок банковской деятельности, а какие будут блоки две следующие недели, будем решать совместно на согласительных советах", - отметил А.Парубий.
Как сообщал УНН, А.Парубий предложил выделить день на избрание Омбудсмена.