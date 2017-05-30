А.Парубий рассказал о планах ВР на следующей пленарной неделе

"Это будет целый ряд блоков (законопроектов, которые ВР рассмотрит на следующей неделе - ред.), которые уже спланированы, на следующей неделе это будет избрание омбудсмена, блок налоговой политики, блок банковской деятельности, а какие будут блоки две следующие недели, будем решать совместно на согласительных советах", - отметил А.Парубий.

Как сообщал УНН, А.Парубий предложил выделить день на избрание Омбудсмена.