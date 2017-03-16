А.Парубій поновив роботу парламенту після перерви
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій поновив роботу парламенту після перерви, передає кореспондент УНН.
Депутати продовжують розгляд питань відповідно до порядку денного.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада прийняла за основу закон про україномовні квоти на телебаченні.
Законом передбачається встановлення мінімальної частки телевізійних передач, в тому числі передач новин, державною мовою протягом доби.
Також нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому закон, який необхідний для заочного засудження екс-президента Віктора Януковича.