А.Парубий возобновил работу парламента после перерыва

Депутаты продолжают рассмотрение вопросов в соответствии с повесткой дня.

Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла за основу закон о украиноязычных квотах на телевидении.

Законом предусматривается установление минимальной доли телевизионных передач, в том числе передач новостей, на государственном языке в течение суток.

Также напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, который необходим для заочного осуждения экс-президента Виктора Януковича.