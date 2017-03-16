А.Парубий возобновил работу парламента после перерыва
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий возобновил работу парламента после перерыва, передает корреспондент УНН.
Депутаты продолжают рассмотрение вопросов в соответствии с повесткой дня.
Как сообщал УНН, Верховная Рада приняла за основу закон о украиноязычных квотах на телевидении.
Законом предусматривается установление минимальной доли телевизионных передач, в том числе передач новостей, на государственном языке в течение суток.
Также напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон, который необходим для заочного осуждения экс-президента Виктора Януковича.