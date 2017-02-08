А.Парубій поновив роботу парламенту після перерви
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій поновив роботу парламенту після перерви, передає кореспондент УНН.
Депутати продовжують розгляд питань відповідно до порядку денного.
Як повідомляв, Верховна Рада ратифікувала угоду про співпрацю між Україною та Європейською організацією з питань юстиції. За відповідний законопроект проголосували 230 народних депутатів.
Нагадаємо, Верховна Рада на пленарному засіданні у середу планує розглянути законопроект про збільшення терміну безплатного тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб та низку інших питань, що стосуються вимушених переселенців.