А.Парубий возобновил работу парламента после перерыва

Депутаты продолжают рассмотрение вопросов в соответствии с повестки дня.

Как сообщал, Верховная Рада ратифицировала соглашение о сотрудничестве между Украиной и Европейской организацией по вопросам юстиции. За соответствующий законопроект проголосовали 230 народных депутатов.

Напомним, Верховная Рада на пленарном заседании в среду планирует рассмотреть законопроект об увеличении срока бесплатного проживания ВПЛ и ряд других вопросов, касающихся вынужденных переселенцев.