А.Парубій оголосив перерву у роботі ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Голова Верховної Ради Андрій Парубій оголосив перерву у роботі парламенту на 30 хвилин, передає кореспондент УНН.
Після перерви парламентарі продовжать працювати відповідно до порядку денного.
Нагадаємо, Верховна Рада знову не змогла обрати аудитора Національного антикорупційного бюро України.
Також Верховна Рада розблокувати прийом абітурієнтів до вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації (училищ, коледжів і технікумів).